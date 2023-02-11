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  • Комличенко: «Ситуация у «Ростова» печальная. Надо что-то делать»

Комличенко: «Ситуация у «Ростова» печальная. Надо что-то делать»

11 февраля 2023, 23:03
5

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по окончании Зимнего кубка РПЛ, где его команда проиграла все матчи и заняла последнее место.

«Тревожная тенденция. Че-то не получается. Надо че-то делать. Печальная ситуация.

Три игры, ноль голов, хотя моменты были. Претензии ко мне, к нападающим», – сказал Комличенко.

  • В последнем туре «Ростов» проиграл «Краснодару» (0:4).
  • «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
  • Сезон возобновится в марте.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Ростов Комличенко Николай
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1676146367
Соберись, Колян!!!
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crf575757
1676186775
Я болельщик Ростова с 1968 года(пришёл на стадион Ростсельмаш на матч СКА-Спартак 0:1) Но дело не в этом. У меня такое чувство, что надо мной НАДРУГАЛИСЬ. И КАРПИН и все игроки!!!! Полное безволие, нежелание что-то показать людям и т. д. СЛЫШЬ КАРПИН, я тебя считал полубогом. Теперь НЕНАВИЖУ! Как и твоих игроков - мразей!!!
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АЛЕКС 58
1676188421
В Ростове Дашка рулит,а не Валера. Гнать пора из сборной пуделя!
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