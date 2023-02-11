Комличенко: «Ситуация у «Ростова» печальная. Надо что-то делать»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по окончании Зимнего кубка РПЛ, где его команда проиграла все матчи и заняла последнее место.

«Тревожная тенденция. Че-то не получается. Надо че-то делать. Печальная ситуация.

Три игры, ноль голов, хотя моменты были. Претензии ко мне, к нападающим», – сказал Комличенко.

В последнем туре «Ростов» проиграл «Краснодару» (0:4).

«Ростов» идет в РПЛ 3-м.

Сезон возобновится в марте.

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