Байрамян: «Хорошо, что у «Ростова» не прет на сборах»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян высказался по окончании Зимнего кубка РПЛ, где его команда проиграла все матчи и заняла последнее место.

«Что происходит? Мне кажется, мы еще до конца не готовы. Моменты у нас какие-никакие были, могли забить. Думаю, хорошо, что на сборах не получается. Будем работать, чтобы в сезоне было по-другому.

Если честно, хорошо, что здесь не прет. Соперники к нам хорошо готовятся, теперь «Ростову» нужно чуть-чуть иначе действовать. Думаю, Валерий Георгиевич Карпин разберется. Не нужно забывать, что это сборы, пока не всем хватает свежести. Через десять дней все будет по-другому.

Конечно, настроение у нас сейчас плохое. Никто не хочет проигрывать. Будет время, чтобы разобрать все ошибки.

Был ли какой-то краткий итог от Валерия Карпина? Нет. Он обычно говорит на следующий день. Завтра скажет, в течение недели скажет», – сказал игрок.

В последнем туре «Ростов» проиграл «Краснодару» (0:4).

«Ростов» идет в РПЛ 3-м.

Сезон возобновится в марте.

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