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    Байрамян: «Хорошо, что у «Ростова» не прет на сборах»

    Футболист «Ростова» Хорен Байрамян высказался по окончании Зимнего кубка РПЛ, где его команда проиграла все матчи и заняла последнее место.

    «Что происходит? Мне кажется, мы еще до конца не готовы. Моменты у нас какие-никакие были, могли забить. Думаю, хорошо, что на сборах не получается. Будем работать, чтобы в сезоне было по-другому.

    Если честно, хорошо, что здесь не прет. Соперники к нам хорошо готовятся, теперь «Ростову» нужно чуть-чуть иначе действовать. Думаю, Валерий Георгиевич Карпин разберется. Не нужно забывать, что это сборы, пока не всем хватает свежести. Через десять дней все будет по-другому.

    Конечно, настроение у нас сейчас плохое. Никто не хочет проигрывать. Будет время, чтобы разобрать все ошибки.

    Был ли какой-то краткий итог от Валерия Карпина? Нет. Он обычно говорит на следующий день. Завтра скажет, в течение недели скажет», – сказал игрок.

    • В последнем туре «Ростов» проиграл «Краснодару» (0:4).
    • «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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