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    Бердыев прокомментировал разгромную победу «Сочи» над «Ростовом»

    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался после матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова».

    • Сочинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Команда догнала по очкам «Краснодар».

    – У «Сочи» был лучше прессинг?

    – Нужно учесть, что «Ростов» играл не основным составом. У них играли дублеры, талантливые молодые ребята.

    Иногда они достаточно хорошо выходили из‑под прессинга. Думаю, у них так же как и у нас, есть определенный процент игрового времени для каждого игрока.

    Мы делали акцент не на сопернике, а на себе. Что‑то получалось, но что‑то выходило плохо, даже в прессинге. Сегодня мне понравилась игра в обороне.

    – Восполнение состава в перерыве?

    – Мы первые сказали, что готовы к тому, чтобы они играли в полном составе.

    – Не хотели ли отработать игру в большинстве?

    – Это не хоккей (смеется).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      spepeart 6 минут назад

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      Рейтинг: +24144

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С приходом Бердыева буду внимательно наблюдать за Сочи, уверен, появятся интересные решения.

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