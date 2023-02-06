Бердыев прокомментировал разгромную победу «Сочи» над «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался после матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова».
- Сочинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Команда догнала по очкам «Краснодар».
– У «Сочи» был лучше прессинг?
– Нужно учесть, что «Ростов» играл не основным составом. У них играли дублеры, талантливые молодые ребята.
Иногда они достаточно хорошо выходили из‑под прессинга. Думаю, у них так же как и у нас, есть определенный процент игрового времени для каждого игрока.
Мы делали акцент не на сопернике, а на себе. Что‑то получалось, но что‑то выходило плохо, даже в прессинге. Сегодня мне понравилась игра в обороне.
– Восполнение состава в перерыве?
– Мы первые сказали, что готовы к тому, чтобы они играли в полном составе.
– Не хотели ли отработать игру в большинстве?
– Это не хоккей (смеется).
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