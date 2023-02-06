«Это даже хорошо». Карпин – о разгромном поражении «Ростова» от «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (0:3).

«Сочи» был посвежее в вопросах прессинга? Нет, абсолютно не в этом проблема. Просто мы неправильно играли, вот и все.

Восполнение состава в перерыве? Сочинцы подошли и предложили сыграть в равных составах, что нормально. На сборах мы всегда так делали.

Что значит поражение 0:3 на сборах? Вообще ничего. Это даже хорошо. Лучше проиграть одну игру», – сказал Карпин.

«Ростов» проиграл оба матча Зимнего кубка РПЛ.

В 1-м туре они уступили «Спартаку» в серии пенальти.

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