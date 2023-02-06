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    «Это даже хорошо». Карпин – о разгромном поражении «Ростова» от «Сочи»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (0:3).

    «Сочи» был посвежее в вопросах прессинга? Нет, абсолютно не в этом проблема. Просто мы неправильно играли, вот и все.

    Восполнение состава в перерыве? Сочинцы подошли и предложили сыграть в равных составах, что нормально. На сборах мы всегда так делали.

    Что значит поражение 0:3 на сборах? Вообще ничего. Это даже хорошо. Лучше проиграть одну игру», – сказал Карпин.

    • «Ростов» проиграл оба матча Зимнего кубка РПЛ.
    • В 1-м туре они уступили «Спартаку» в серии пенальти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      spepeart 5 минут назад

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      Рейтинг: +24144

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вперёд с оптимизмом.)

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      Рейтинг: +1684

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Комличенко не нырнет
      Карпин хрен очки возьмет

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