Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий начал учиться в художественной школе

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается в свободное время.

    «Могу долго находиться без работы? У меня нет жeстких ограничений по этому поводу. Главное, чтобы был вариант, который мне интересен, устроил меня и способствовал моему развитию.

    Мне есть чем занять себя в свободное время, кроме интервью, «Коммент.Шоу», у меня есть школа, где очень много проектов, которые мы хотим реализовать в ближайшее время.

    Есть интересы, которые я хотел реализовать с детства. Например, научиться рисовать. Я купил курс в художественную школу.

    Оказывается, это ближе к геометрии, нежели рисованию, потому что тебе чeтко поясняют и говорят, что могут научить любого.

    Я много путешествую и получаю удовольствие от жизни», – сказал Слуцкий.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Мостовой ответил Слуцкому, назвавшему его фриком и посмешищем 3
    Слуцкий сравнил популярность футболистов и хоккеистов 2
    «Писали чудовищные по своей глупости вещи». Слуцкий – о казанских СМИ 1
    Источник: Первый канал

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Dimon_black 42 минуты назад

      Русский Леонардо да Винчи

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11