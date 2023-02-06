Слуцкий начал учиться в художественной школе

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается в свободное время.

«Могу долго находиться без работы? У меня нет жeстких ограничений по этому поводу. Главное, чтобы был вариант, который мне интересен, устроил меня и способствовал моему развитию.

Мне есть чем занять себя в свободное время, кроме интервью, «Коммент.Шоу», у меня есть школа, где очень много проектов, которые мы хотим реализовать в ближайшее время.

Есть интересы, которые я хотел реализовать с детства. Например, научиться рисовать. Я купил курс в художественную школу.

Оказывается, это ближе к геометрии, нежели рисованию, потому что тебе чeтко поясняют и говорят, что могут научить любого.

Я много путешествую и получаю удовольствие от жизни», – сказал Слуцкий.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию