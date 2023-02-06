Ари: «Допускаю, что «Зенит» выиграл бы ЛЧ в ближайшие годы, если бы не отстранение»

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари считает, что «Зенит» мог бы победить в Лиге чемпионов, не будь санкций УЕФА.

«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках.

У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрасом» за первую строчку – это самые сильные команды.

Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», – заявил Ари.

Лучший результат «Зенита» в ЛЧ – 1/8 финала.

В плей-офф главного еврокубка петербуржцы выходили 3 раза – в 2012, 2014 и 2016 годах.

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