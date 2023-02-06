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    Ари: «Допускаю, что «Зенит» выиграл бы ЛЧ в ближайшие годы, если бы не отстранение»

    Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари считает, что «Зенит» мог бы победить в Лиге чемпионов, не будь санкций УЕФА.

    «Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках.

    У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

    В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрасом» за первую строчку – это самые сильные команды.

    Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», – заявил Ари.

    • Лучший результат «Зенита» в ЛЧ – 1/8 финала.
    • В плей-офф главного еврокубка петербуржцы выходили 3 раза – в 2012, 2014 и 2016 годах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13016

      Алексей З 1 час назад

      Походу Ари как Петржела на окладе у газпром-медиа, ну как ещё объяснить такие "перлы" ?

      0
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      Рейтинг: +16878

      NewLife 1 час назад

      Это Спартак может расправиться с Наполи, а синит без наших арбитров - пустышка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17622

      ilichkadr > NewLife 1 час назад

      Это был несчастный случай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1821

      шахта Заполярная 1 час назад

      А не поздновато лизунЦа запустил. Не возьму тебя немытые, ни чучелом, ни тушкой. Завязывай ты с этим делом, пока язык не стер, не мальчик уже.

      2
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      Рейтинг: +848

      3meeeD 2 часа назад

      Ага,две к ряду

      1
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      Рейтинг: +870

      Krics 2 часа назад

      И тут Остапа понесло...ихмо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +430

      ssspartak 2 часа назад

      "Вероятность быть изнасилованным крабом крайне низка, но никогда не равна нулю...."

      5
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      Рейтинг: +11126

      alp 2 часа назад

      очень сильно сомневаюсь... В ЛЕ возможно.. но для ЛЧ слабоват.

      1
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      Рейтинг: +16878

      NewLife 2 часа назад

      - Научись угождать царю, и ты будешь есть не только чечевицу, - сказал Аристипп.

      - Научись есть чечевицу, и тебе не придётся заискивать перед царём, - ответил Диоген.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7926

      nik55 2 часа назад

      клоун ты что нюхаешь ?

      3
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