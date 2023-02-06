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  • Ари: «Допускаю, что «Зенит» выиграл бы ЛЧ в ближайшие годы, если бы не отстранение»

Ари: «Допускаю, что «Зенит» выиграл бы ЛЧ в ближайшие годы, если бы не отстранение»

6 февраля 2023, 10:54
13

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари считает, что «Зенит» мог бы победить в Лиге чемпионов, не будь санкций УЕФА.

«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках.

У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрасом» за первую строчку – это самые сильные команды.

Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», – заявил Ари.

  • Лучший результат «Зенита» в ЛЧ – 1/8 финала.
  • В плей-офф главного еврокубка петербуржцы выходили 3 раза – в 2012, 2014 и 2016 годах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Ари
Комментарии (13)
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nik55
1675671183
клоун ты что нюхаешь ?
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NewLife
1675671220
- Научись угождать царю, и ты будешь есть не только чечевицу, - сказал Аристипп. - Научись есть чечевицу, и тебе не придётся заискивать перед царём, - ответил Диоген.
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alp
1675671720
очень сильно сомневаюсь... В ЛЕ возможно.. но для ЛЧ слабоват.
Ответить
ssspartak
1675671740
"Вероятность быть изнасилованным крабом крайне низка, но никогда не равна нулю...."
Ответить
Krics
1675672814
И тут Остапа понесло...ихмо.
Ответить
3meeeD
1675673002
Ага,две к ряду
Ответить
шахта Заполярная
1675674341
А не поздновато лизунЦа запустил. Не возьму тебя немытые, ни чучелом, ни тушкой. Завязывай ты с этим делом, пока язык не стер, не мальчик уже.
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NewLife
1675676839
Это Спартак может расправиться с Наполи, а синит без наших арбитров - пустышка.
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almanev
1675687953
Зенит мог бы победить в лиге чемпионов, если бы УЕФА отстранил из-за санкций команды из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции
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alex1951
1676387054
Слова настоящего российскага патриота! Быть табэ в Зените!
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