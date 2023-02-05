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    Рианчо: «Ни один клуб РПЛ не смог бы играть в АПЛ. Максимум – пять побед в сезоне»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не представляет российские клубы в АПЛ – сильнейшей лиге мира.

    «АПЛ – один из трех самых сложных чемпионатов в мире. Это очень профессиональная лига. Трудно сказать, какое место заняли бы «Спартак» или «Зенит» в АПЛ. Испанская лига также очень жесткая, и вы видите матчи, в которых команды из третьего дивизиона создают большие трудности для коллективов из высшей лиги.

    «Зенит» на Transfermarkt стоит 150 миллионов евро? Ценник состава не показывает его силу. На данный момент, чтобы вам конкурировать, например, в испанской лиге, нужно выкладываться в каждой игре на 100 процентов. Если ты этого не делаешь, то ты ничего не выиграешь. В российском чемпионате не такая большая конкуренция, ни один клуб из этой лиги не смог бы играть в АПЛ.

    Думаю, за весь сезон у российского клуба в Англии было бы максимум пять побед, а все остальные игры — поражения. Команды, которые выходят в финал еврокубков, как правило, выступают в очень сложных чемпионатах. А РПЛ— не сильный чемпионат, мягко говоря», — сказал Рианчо.

    • Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5321

      _Marqella_ 53 минуты назад

      Бывший порося,что ещё про него можно сказать...вечно уйню несут...

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      Рейтинг: +1327

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      тоже мне новость.
      а кто не из 5 лиг уверенно удержится в апл?
      порту, бенфика, аякс, зальцбург и?
      и всё.
      там даже треть команд франции не удержится.

      а вот в испании и италии вполне мог зенит плестись на 10-15 месте.
      да и спартак давал бой наполи в обоих матчах.

      рианчо лох и балабол какой-то.

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      Рейтинг: +2333

      serglider 1 час назад

      Во-первых, игроки Зени сильно переоценены, наши так вообще ничего не стоят в Европе, бразильцы может в районе ляма, плюс-минус! Во-вторых, в АПЛ играют мировые игроки топ уровня, зрительский интерес - зашкаливает, если кто-то из футболистов не выложился в каждой игре на 100-110% его смешают с дерьмом, высушат , потом обоссут и посадят на лавку запасных. У нас получается Зеня вне конкуренции, может выигрывать матчи сильно не упираясь и все что ниже из клубов, в таблице смесь любительщины и дворового футбола, причем больше половины клубов РПЛ еле сводят концы. Тут не об укреплении состава думать, а как бы вообще не стать банкротом! Какое место займут в чемпионате АПЛ Зеня, Спартач или кони? Не трудно спрогнозировать по результатам игр с англи

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      Рейтинг: +2333

      serglider > serglider 1 час назад

      с английскими клубами, в еврокубках, за последние годы.

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      Рейтинг: +4443

      Snek 2 часа назад

      То он пел оды России и РПЛ, теперь взялся обсирать. Зачем у него вообще интервью берут? Кто он такой? Побыл пару недель тренером в Спартаке? Вот достижение то, в Спартаке уже все кому не лень тренерами побыли.

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      Рейтинг: +2333

      serglider > Snek 1 час назад

      Что тут непонятного? Халявные хорошие бабки, которые в Европе фиг где еще заработаешь! А так попиарится немного в российских СМИ, глядишь и с нова предложат возглавить какой-нибудь клуб)))

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