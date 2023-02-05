Рианчо: «Ни один клуб РПЛ не смог бы играть в АПЛ. Максимум – пять побед в сезоне»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не представляет российские клубы в АПЛ – сильнейшей лиге мира.

«АПЛ – один из трех самых сложных чемпионатов в мире. Это очень профессиональная лига. Трудно сказать, какое место заняли бы «Спартак» или «Зенит» в АПЛ. Испанская лига также очень жесткая, и вы видите матчи, в которых команды из третьего дивизиона создают большие трудности для коллективов из высшей лиги.

«Зенит» на Transfermarkt стоит 150 миллионов евро? Ценник состава не показывает его силу. На данный момент, чтобы вам конкурировать, например, в испанской лиге, нужно выкладываться в каждой игре на 100 процентов. Если ты этого не делаешь, то ты ничего не выиграешь. В российском чемпионате не такая большая конкуренция, ни один клуб из этой лиги не смог бы играть в АПЛ.

Думаю, за весь сезон у российского клуба в Англии было бы максимум пять побед, а все остальные игры — поражения. Команды, которые выходят в финал еврокубков, как правило, выступают в очень сложных чемпионатах. А РПЛ— не сильный чемпионат, мягко говоря», — сказал Рианчо.

Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».

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