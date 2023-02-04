Азмун не хочет возвращаться в Россию

Переход нападающего «Байера» Сердара Азмуна в клуб РПЛ этой зимой маловероятен.
Сообщалось, что в услугах иранца заинтересованы «Локомотив» и «Сочи». Также были слухи о возможном возвращении в «Зенит».
Однако сам футболист не хочет сейчас возвращаться в Россию. Он был готов уйти в «Марсель». Теперь же, когда сделка сорвалась, форвард предпочитает остаться в «Байере» до лета.
- Рыночная стоимость Азмуна – 12 миллионов евро.
- В России он играл за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
- В этом сезоне игрок сделал 2 ассиста в 13 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»