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    Азмун не хочет возвращаться в Россию

    Переход нападающего «Байера» Сердара Азмуна в клуб РПЛ этой зимой маловероятен.

    Сообщалось, что в услугах иранца заинтересованы «Локомотив» и «Сочи». Также были слухи о возможном возвращении в «Зенит».

    Однако сам футболист не хочет сейчас возвращаться в Россию. Он был готов уйти в «Марсель». Теперь же, когда сделка сорвалась, форвард предпочитает остаться в «Байере» до лета.

    • Рыночная стоимость Азмуна – 12 миллионов евро.
    • В России он играл за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
    • В этом сезоне игрок сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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