Азмун не хочет возвращаться в Россию

Переход нападающего «Байера» Сердара Азмуна в клуб РПЛ этой зимой маловероятен.

Сообщалось, что в услугах иранца заинтересованы «Локомотив» и «Сочи». Также были слухи о возможном возвращении в «Зенит».

Однако сам футболист не хочет сейчас возвращаться в Россию. Он был готов уйти в «Марсель». Теперь же, когда сделка сорвалась, форвард предпочитает остаться в «Байере» до лета.

Рыночная стоимость Азмуна – 12 миллионов евро.

В России он играл за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В этом сезоне игрок сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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