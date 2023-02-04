41-летний Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко не будет возобновлять карьеру.

«Мы разговаривали с Шамилем Газизовым по контракту, даже договорились на хороших условиях. Но по ряду причин мы решили отпустить эту ситуацию.

Слишком мало времени до матча осталось, нужно набирать форму, тренироваться с командой и быть очень готовым к Кубку России.

У нас нет такого количества времени, чтобы я смог подготовиться и помочь команде. Очень благодарен Шамилю Газизову, что предложил такую возможность, но мы поняли, что это слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться.

Времени слишком мало. Наделали шума, многие могли на меня ставить большие надежды, но условия для оправдания этих надежд для меня были сложными. «Уфа» будет играть без меня.

Буду ли пытаться все-таки еще поиграть где-то? Пока в планах нет такого. Я завершил карьеру, а история с «Уфой» была слишком спонтанной. Буду развивать свою футбольную школу, помогать молодым футболистам», – сказал Павлюченко.

41-летний футболист хотел сыграть против «Ахмата» в Кубке России.

Павлюченко намеревался забить 200-й гол в клубной карьере.

Он мог заработать 4,5 миллиона рублей за 1 матч.

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