«В России можно и в 41 играть. Буду болеть за Романа». Юран – о возобновлении карьеры Павлюченко

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил перспективы Романа Павлюченко в «Уфе».

41-летний футболист хочет возобновить карьеру на 1 матч.

Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.

Павлюченко намерен забить 200-й гол в клубной карьере.

«Хорошее желание. Пусть забьeт. А если не забьeт в этом матче? Придeтся ещe возобновлять карьеру? Зачем объявлять, что на один матч? Лучше тогда сказать, что дойдeшь до 200 голов. Насколько я понимаю, там соперники плюшевые ещe. Не забьeт — ждать следующего Кубка России?

Для болельщиков «Уфы» будет, наверное, круто. Раз хочется, то надо возобновлять — ничего не поделаешь. Поддержим тогда. Может, в играх посмотреть — найдeтся один мяч, чтобы не мучиться уже? Дай бог, чтобы получилось. Чувствует в себе силы — почему нет?

В 41 год вновь сыграть — амбициозно? Это лишний раз подчeркивает, что в России можно и в 41 можно играть. Буду болеть и переживать за Рому, чтобы спокойно закончил карьеру», — сказал Юран.

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