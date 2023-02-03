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  • «В России можно и в 41 играть. Буду болеть за Романа». Юран – о возобновлении карьеры Павлюченко

«В России можно и в 41 играть. Буду болеть за Романа». Юран – о возобновлении карьеры Павлюченко

3 февраля 2023, 19:29

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил перспективы Романа Павлюченко в «Уфе».

  • 41-летний футболист хочет возобновить карьеру на 1 матч.
  • Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.
  • Павлюченко намерен забить 200-й гол в клубной карьере.

«Хорошее желание. Пусть забьeт. А если не забьeт в этом матче? Придeтся ещe возобновлять карьеру? Зачем объявлять, что на один матч? Лучше тогда сказать, что дойдeшь до 200 голов. Насколько я понимаю, там соперники плюшевые ещe. Не забьeт — ждать следующего Кубка России?

Для болельщиков «Уфы» будет, наверное, круто. Раз хочется, то надо возобновлять — ничего не поделаешь. Поддержим тогда. Может, в играх посмотреть — найдeтся один мяч, чтобы не мучиться уже? Дай бог, чтобы получилось. Чувствует в себе силы — почему нет?

В 41 год вновь сыграть — амбициозно? Это лишний раз подчeркивает, что в России можно и в 41 можно играть. Буду болеть и переживать за Рому, чтобы спокойно закончил карьеру», — сказал Юран.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Россия. Кубок Уфа Павлюченко Роман Юран Сергей
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