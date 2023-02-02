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    Павлюченко рассказал, как возникла идея сыграть за «Уфу»

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил, кому принадлежит идея заключить краткосрочный контракт с «Уфой».

    «Это случилось спонтанно для всех. Я ездил в Турцию по своим делам – открываем там футбольное агентство.

    А «Уфа» живет со мной в одном отеле, поэтому каждый вечер вместе проводили с [генеральным директором «Уфы»] Шамилем Газизовым.

    Так и родилась идея поиграть за «Уфу». Мне предложили один матч сыграть, тем более, можно достигнуть отметки в 200 голов.

    Дай Бог, все получится, договоримся. Всем хорошо: могу забить и помочь «Уфе» пройти дальше.

    Сейчас у нас переговоры, завтра будем разговаривать по этому поводу. Хочется, чтобы финансово и мне было хорошо, и клуб остался доволен.

    Договоримся – хорошо. Если же не сможем сойтись интересами, то ничего страшного.

    Как только подпишем контракт, то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем. Представьте, сколько людей придет, чтобы посмотреть на Олю, ха-ха.

    Все ее 23 миллиона подписчиков подъедут к стадиону. Официально приглашу, как будет контракт на руках. Буду ее ждать», – сказал Павлюченко.

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    Источник: Sport24

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