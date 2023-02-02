Павлюченко рассказал, как возникла идея сыграть за «Уфу»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил, кому принадлежит идея заключить краткосрочный контракт с «Уфой».

«Это случилось спонтанно для всех. Я ездил в Турцию по своим делам – открываем там футбольное агентство.

А «Уфа» живет со мной в одном отеле, поэтому каждый вечер вместе проводили с [генеральным директором «Уфы»] Шамилем Газизовым.

Так и родилась идея поиграть за «Уфу». Мне предложили один матч сыграть, тем более, можно достигнуть отметки в 200 голов.

Дай Бог, все получится, договоримся. Всем хорошо: могу забить и помочь «Уфе» пройти дальше.

Сейчас у нас переговоры, завтра будем разговаривать по этому поводу. Хочется, чтобы финансово и мне было хорошо, и клуб остался доволен.

Договоримся – хорошо. Если же не сможем сойтись интересами, то ничего страшного.

Как только подпишем контракт, то, конечно, Олечка Бузова будет главным гостем. Представьте, сколько людей придет, чтобы посмотреть на Олю, ха-ха.

Все ее 23 миллиона подписчиков подъедут к стадиону. Официально приглашу, как будет контракт на руках. Буду ее ждать», – сказал Павлюченко.

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