Ари: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии»

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Ари поздравил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с 54-летием.

«Поздравляю Валерия Карпина с днем рождения, желаю здоровья и, конечно, счастья. Он для меня многое сделал. Я хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии. Это был бы полезный опыт для него и хорошо для страны, в которой я родился.

Думаю, результат был бы не хуже, а может и лучше, чем последнее выступление сборной Бразилии на ЧМ в Катаре», — заявил Ари.

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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