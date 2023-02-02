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Ари: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии»

2 февраля 2023, 16:52
3

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Ари поздравил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с 54-летием.

«Поздравляю Валерия Карпина с днем рождения, желаю здоровья и, конечно, счастья. Он для меня многое сделал. Я хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии. Это был бы полезный опыт для него и хорошо для страны, в которой я родился.

Думаю, результат был бы не хуже, а может и лучше, чем последнее выступление сборной Бразилии на ЧМ в Катаре», — заявил Ари.

  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Бразилия Ари Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Enter2006
1675348097
А я хочу денег столько же, сколько у Роналду! Верим и визуализируем! )))
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alex1951
1675349693
О-бана! И это говорит российский гражданин? Чё выпил,чем закусывал? Никак у Карпуши на Днюхе побывал? ....быть тебе в сборной Браз...тьфу сб.России..)))))
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lipatov32
1675355851
Два дебила - это сила!!!!
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