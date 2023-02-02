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    Ари: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии»

    Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Ари поздравил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с 54-летием.

    «Поздравляю Валерия Карпина с днем рождения, желаю здоровья и, конечно, счастья. Он для меня многое сделал. Я хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии. Это был бы полезный опыт для него и хорошо для страны, в которой я родился.

    Думаю, результат был бы не хуже, а может и лучше, чем последнее выступление сборной Бразилии на ЧМ в Катаре», — заявил Ари.

    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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