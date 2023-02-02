Газизов прокомментировал новость о желании Павлюченко сыграть за «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о потенциальном сотрудничестве с нападающим Романом Павлюченко.
- 41-летний футболист хочет возобновить карьеру на 1 матч.
- Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.
- Павлюченко намерен забить 200-й гол в клубной карьере.
– Я всегда с большим интересом наблюдал за карьерой Ромы. Мне он очень импонирует.
С нашей стороны «Уфа» предложила свои варианты, дальше все зависит от него.
– Правда, что Павлюченко с вами тренируется?
– Любой игрок, если будет подписан, будет тренироваться с командой.
А то, что Рома находится в одном отеле с командой, могу подтвердить. Он в Турции уже около недели.
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Источник: «РБ Спорт»