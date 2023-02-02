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    Газизов прокомментировал новость о желании Павлюченко сыграть за «Уфу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о потенциальном сотрудничестве с нападающим Романом Павлюченко.

    • 41-летний футболист хочет возобновить карьеру на 1 матч.
    • Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.
    • Павлюченко намерен забить 200-й гол в клубной карьере.

    – Я всегда с большим интересом наблюдал за карьерой Ромы. Мне он очень импонирует.

    С нашей стороны «Уфа» предложила свои варианты, дальше все зависит от него.

    – Правда, что Павлюченко с вами тренируется?

    – Любой игрок, если будет подписан, будет тренироваться с командой.

    А то, что Рома находится в одном отеле с командой, могу подтвердить. Он в Турции уже около недели.

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    Источник: «РБ Спорт»

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