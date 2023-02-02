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  • Павлюченко объяснил, почему хочет сыграть за «Уфу». Его поддержит Бузова, с которой они дружат

Павлюченко объяснил, почему хочет сыграть за «Уфу». Его поддержит Бузова, с которой они дружат

2 февраля 2023, 00:09
10

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко подтвердил, что ведет переговоры с «Уфой», где он планирует возобновить карьеру.

«Это правда, мы действительно общались с Шамилем Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему больше спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России, плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.

С Ольгой Бузовой мы дружим и, если все сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать. Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров», – сказал Павлюченко.

  • В ближайшем раунде Кубка России «Уфа» сыграет с «Ахматом».
  • 41-летний Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году.
  • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Первая лига Россия. Кубок Уфа Павлюченко Роман
Комментарии (10)
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TOMSON
1675287335
Что он там попросит у Бузовой? Он про фан айди слышал вообще? Как он может аншлаг гарантировать? Блин такое короткое интервью, а столько вопросов. Но если аншлаг будет благодаря Бузовой, то прям мир для меня немного перевернется.
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Рыло свина
1675287588
болелы придут на порно, перед футболом?
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Давид59
1675314819
Есть такая пословица: скажи мне, кто твой друг...
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Дядя Серёжа
1675316114
Так ты забей двухсотый бузовой, может и аншлаг будет
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nemolod
1675322251
Все надо делать вовремя,а в 41 заиграть? Даже Рональду уж на что себя держит в форме и то пока в Аль-Насре не заиграл!
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