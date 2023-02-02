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    Павлюченко рассказал, почему он хочет сыграть за «Уфу». Планируется, что Романа поддержит его подруга Бузова

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко подтвердил, что ведет переговоры с «Уфой», где он планирует возобновить карьеру.

    «Это правда, мы действительно общались с Шамилем Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему больше спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России, плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.

    С Ольгой Бузовой мы дружим и, если все сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать. Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров», — сказал Павлюченко.

    • В ближайшем раунде Кубка России «Уфа» сыграет с «Ахматом».
    • 41-летний Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году.
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +162

      Рыло свина 16 минут назад

      болелы придут на порно, перед футболом?

      0
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      Рейтинг: +5635

      TOMSON 21 минуту назад

      Что он там попросит у Бузовой? Он про фан айди слышал вообще? Как он может аншлаг гарантировать? Блин такое короткое интервью, а столько вопросов.
      Но если аншлаг будет благодаря Бузовой, то прям мир для меня немного перевернется.

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