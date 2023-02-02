Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко подтвердил, что ведет переговоры с «Уфой», где он планирует возобновить карьеру.

«Это правда, мы действительно общались с Шамилем Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему больше спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России, плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.

С Ольгой Бузовой мы дружим и, если все сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать. Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров», – сказал Павлюченко.

В ближайшем раунде Кубка России «Уфа» сыграет с «Ахматом».

41-летний Павлюченко объявил о завершении карьеры в прошлом году.

Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию