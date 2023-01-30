Магнуссон объяснил, почему у Березуцкого-тренера не получилось в ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Хердур Магнуссон высказался о бывшем главном тренере столичного клуба Алексее Березуцком.

«Я чувствовал, что Березуцкий возглавил ЦСКА слишком рано. Нам был нужен более опытный тренер, потому что у команды были плохие результаты, она нуждалась в человеке, который мог это изменить. Я знаю, что Алексей – легенда клуба, но это не отменяет факта, что нужно было больше опыта.

У него были свои идеи, но они, к сожалению, не сработали. Я не был одним из его парней и мало играл, получал мало игрового времени. Если честно, это была одна из вещей, которую я не понимал.

Давал ли он мне советы – как опытный защитник защитнику? Трудно вспомнить какой-то ценный совет», – сказал Магнуссон.

Березуцкий тренировал ЦСКА с июня 2021 по июнь 2022 года.

Сейчас ЦСКА возглавляет Владимир Федотов.

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