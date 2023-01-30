Магнуссон рассказал, за что благодарен Акинфееву

Экс-защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о взаимоотношениях с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Игорь — одна из величайших легенд в истории российского футбола. Я слышал о нeм за много лет до того, как присоединился к ЦСКА. Его могли подписать крупнейшие клубы мира, но Игорь предпочeл остаться в ЦСКА.

Я многому научился у Акинфеева и чувствую, что за эти четыре года получил от него некую мудрость. Конечно, иногда он был сильно недоволен нашей игрой — и имел на это полное право.

Да, он полон эмоций, но никогда не позволял себе говорить сумасшедшие вещи. С первого дня в команде у нас сложились отличные отношения», — сказал Магнуссон.

Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.

Он всю карьеру провел в ЦСКА.

В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

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