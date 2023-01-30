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    Магнуссон назвал причину гегемонии «Зенита» в РПЛ

    Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, почему только «Зенит» с 2019 года становится чемпионом России.

    – Сейчас в РПЛ всe идeт к тому, что «Зенит» может выиграть пятое подряд чемпионство. Почему никто не может прервать эту гегемонию?

    – Всe просто: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд лиги.

    Также большую роль играют состав и футболисты, которые выступают вместе уже долгое время – они создали традицию побеждать.

    Такую команду сложно остановить.

    – Следишь за ЦСКА сейчас?

    – Да, смотрю игры, а также слежу за ЦСКА в социальных сетях. У меня всегда включены уведомления на телефоне – слежу за всем, что происходит в команде!

    До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды. Они мои друзья – мне интересно следить за их карьерой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +250

      ПалкоВводецъ (returned) 19 минут назад

      У Спартака немногим меньше бюджет, а по игре, составу и победам пропасть между ними. Гыгыгы

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