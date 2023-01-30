Магнуссон назвал причину гегемонии «Зенита» в РПЛ

У Спартака немногим меньше бюджет, а по игре, составу и победам пропасть между ними. Гыгыгы
Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, почему только «Зенит» с 2019 года становится чемпионом России.
– Сейчас в РПЛ всe идeт к тому, что «Зенит» может выиграть пятое подряд чемпионство. Почему никто не может прервать эту гегемонию?
– Всe просто: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд лиги.
Также большую роль играют состав и футболисты, которые выступают вместе уже долгое время – они создали традицию побеждать.
Такую команду сложно остановить.
– Следишь за ЦСКА сейчас?
– Да, смотрю игры, а также слежу за ЦСКА в социальных сетях. У меня всегда включены уведомления на телефоне – слежу за всем, что происходит в команде!
До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды. Они мои друзья – мне интересно следить за их карьерой.
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