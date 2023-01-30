Магнуссон назвал причину гегемонии «Зенита» в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, почему только «Зенит» с 2019 года становится чемпионом России.

– Сейчас в РПЛ всe идeт к тому, что «Зенит» может выиграть пятое подряд чемпионство. Почему никто не может прервать эту гегемонию?

– Всe просто: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд лиги.

Также большую роль играют состав и футболисты, которые выступают вместе уже долгое время – они создали традицию побеждать.

Такую команду сложно остановить.

– Следишь за ЦСКА сейчас?

– Да, смотрю игры, а также слежу за ЦСКА в социальных сетях. У меня всегда включены уведомления на телефоне – слежу за всем, что происходит в команде!

До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды. Они мои друзья – мне интересно следить за их карьерой.

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