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    Магнуссон: «Fan ID – это просто нелепо!»

    Защитник «Панатинаикоса» Хердур Магнуссон высказался о Fan ID в РПЛ.

    «К сожалению, я мало знаю об этом. Но, конечно, каждый в России должен посещать футбол без какого-либо Fan ID. Это просто нелепо! Наш вид спорта предназначен для людей, и это не должно происходить таким образом.

    Наша арена без фанатов ЦСКА — это просто театр. Болельщики ЦСКА всегда дают дополнительный стимул и мотивацию. Представь, что теперь у тебя еe нет», — сказал Магнуссон.

    • Исландец выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.
    • Он провел 93 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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