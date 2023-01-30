Магнуссон: «Fan ID – это просто нелепо!»

Защитник «Панатинаикоса» Хердур Магнуссон высказался о Fan ID в РПЛ.

«К сожалению, я мало знаю об этом. Но, конечно, каждый в России должен посещать футбол без какого-либо Fan ID. Это просто нелепо! Наш вид спорта предназначен для людей, и это не должно происходить таким образом.

Наша арена без фанатов ЦСКА — это просто театр. Болельщики ЦСКА всегда дают дополнительный стимул и мотивацию. Представь, что теперь у тебя еe нет», — сказал Магнуссон.

Исландец выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.

Он провел 93 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно