Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агуэро снова раскритиковал Ибрагимовича: «Он первым искал конфликты на поле и провоцировал соперников»

Агуэро снова раскритиковал Ибрагимовича: «Он первым искал конфликты на поле и провоцировал соперников»

30 января 2023, 16:40
2

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро снова ответил нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу, который раскритиковал аргентинских футболистов из-за их поведения на ЧМ-2022.

«Я отстаиваю то, к чему я причастен, даже если меня там и не было. Я говорю то, что думаю, потому что ребята не могут вступать в споры, ведь это может не понравиться людям или их клубам. Сейчас я нахожусь по другую сторону, поэтому говорю что хочу.

Златан говорит неприятные вещи, что аргентинцы больше ничего не выиграют. Он считает себя важнее всех остальных из-за своих заявлений.

Он был первым, кто искал конфликтов на поле. Я сказал, что его плохое поведение на поле замечали меньше всего. Он использовал свои провокации, чтобы защитника соперников удалили.

Мы сыграли свою роль, мы сделали то, что должны были сделать. Это не плохое поведение, это умение читать игру. Мы выиграли чемпионат мира таким образом, а остальные ищут другие пути, чтобы сделать это.

Всегда ищут что-то, что помогло Аргентине. Всегда одно и то же. Никто не смотрит на все жертвы и усилия», – цитирует Агуэро ESPN.

  • Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.
  • Аргентинцы впервые с 1986 года выиграли чемпионат мира.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Ибрагимович – Холанду: «Удали мой номер!»
44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки 1
Ибрагимович – о полуфинале ЧМ-2026: «Англия увидит левую ногу Бога» 1
Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Аргентина Агуэро Серхио Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1675087482
Чем лаять на слона с "другой стороны", лучше убеди своего друга гнома извиниться перед Вегхорстом, которому он нахамил ни с того, ни с сего. **
Ответить
portero
1675090039
Ибра всегда был гавнюком и использовал все средства для достижения результата.... Сейчас большинство таких в футболе. огромные деньги и куча нахлебников, подталкивающих игроков к грязному пиару...
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
12
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
13
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
32
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
11
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
21
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
Вчера, 10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
4 сентября
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
4 сентября
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+