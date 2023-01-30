Агуэро снова раскритиковал Ибрагимовича: «Он первым искал конфликты на поле и провоцировал соперников»

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро снова ответил нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу, который раскритиковал аргентинских футболистов из-за их поведения на ЧМ-2022.

«Я отстаиваю то, к чему я причастен, даже если меня там и не было. Я говорю то, что думаю, потому что ребята не могут вступать в споры, ведь это может не понравиться людям или их клубам. Сейчас я нахожусь по другую сторону, поэтому говорю что хочу.

Златан говорит неприятные вещи, что аргентинцы больше ничего не выиграют. Он считает себя важнее всех остальных из-за своих заявлений.

Он был первым, кто искал конфликтов на поле. Я сказал, что его плохое поведение на поле замечали меньше всего. Он использовал свои провокации, чтобы защитника соперников удалили.

Мы сыграли свою роль, мы сделали то, что должны были сделать. Это не плохое поведение, это умение читать игру. Мы выиграли чемпионат мира таким образом, а остальные ищут другие пути, чтобы сделать это.

Всегда ищут что-то, что помогло Аргентине. Всегда одно и то же. Никто не смотрит на все жертвы и усилия», – цитирует Агуэро ESPN.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.

Аргентинцы впервые с 1986 года выиграли чемпионат мира.

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