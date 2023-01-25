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    Ибрагимович – об Аргентине: «Месси будут помнить, а те, кто плохо себя вел, больше не выиграют ЧМ»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Я говорил: «Аргентина наверняка выиграет чемпионат мира», ведь кто должен был выиграть чемпионат мира в Катаре, чтобы он навсегда остался в истории? Месси считается лучшим игроком в истории, я был уверен, что он победит.

    В будущем Мбаппе выиграет еще один чемпионат мира. Я не беспокоюсь о Мбаппе, я беспокоюсь об остальных игроках Аргентины, потому что Месси будут помнить, но других – тех, кто вел себя плохо, – нельзя уважать, я говорю это как профессиональный игрок высшего уровня.

    Такое поведение – это признак того, что вы выиграете один раз, но больше не победите. Так не победить», – сказал Ибрагимович.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      dalermr 1 час назад

      Сейчас Мартинез еще раз поставил свою золотую перчатку к тому месту и показал это Златану.

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