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  • Ибрагимович – об Аргентине: «Месси будут помнить, а те, кто плохо себя вел, больше не выиграют ЧМ»

Ибрагимович – об Аргентине: «Месси будут помнить, а те, кто плохо себя вел, больше не выиграют ЧМ»

25 января 2023, 17:34
2

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

«Я говорил: «Аргентина наверняка выиграет чемпионат мира», ведь кто должен был выиграть чемпионат мира в Катаре, чтобы он навсегда остался в истории? Месси считается лучшим игроком в истории, я был уверен, что он победит.

В будущем Мбаппе выиграет еще один чемпионат мира. Я не беспокоюсь о Мбаппе, я беспокоюсь об остальных игроках Аргентины, потому что Месси будут помнить, но других – тех, кто вел себя плохо, – нельзя уважать, я говорю это как профессиональный игрок высшего уровня.

Такое поведение – это признак того, что вы выиграете один раз, но больше не победите. Так не победить», – сказал Ибрагимович.

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Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Аргентина Франция Месси Лионель Ибрагимович Златан Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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dalermr
1674657587
Сейчас Мартинез еще раз поставил свою золотую перчатку к тому месту и показал это Златану.
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Эном айс
1674671079
Бог есть Бог. куле тут обсуждать истину с небес Златан всё верно базарит.)Эта гопота плохо кончит.
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