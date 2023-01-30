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    «Блин, а какой у меня пароль от Госуслуг?». ЦСКА призвал фанатов оформить Fan ID роликом с Мухиным

    ЦСКА выпустил видеоролик с участием полузащитника Максима Мухина с названием «Вся правда о карте болельщика».

    В ролике Мухин рассказал о процессе оформления Fan ID и о сложностях, с которыми он столкнулся. В частности, игрок не мог вспомнить свой пароль от Госуслуг, несколько раз переделывал фотографию и был вынужден отправиться в МФЦ.

    «В общем, это всe современно, быстро и безопасно. А про что мы говорим? Про карту болельщика? А, да, это все современно, быстро и безопасно. Еe хвалят даже депутаты. Так что лайк, подписка. Ну всe, я поехал», – сказал Мухин в ролике.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 16:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5813

      Enter2006 1 час назад

      пароль от Госуслуг должен содержать символы латинского алфавита, 15 цифр, запятые прочерки и другие знаки не менее 6шт, фамилию твоей бабушки в двоичном коде в скобках, наименование твоей группы крови и даты когда последний раз сдавал тест на COVID и анализ мочи )) И всё это ты должен помнить и держать в голове, так как запись на носитель или бумажку = предоставление доступа к твоей странице госуслуг третьим лицам, которые могут его увидеть.

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      Рейтинг: +24057

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Быстренько, "мухой" Fan ID оформить не получается. )

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      Рейтинг: +1618

      Красногвардейчик 1 час назад

      Молодцы!!!!! тонкий троллинг этого беспредела!!!! фото не то, не так улыбаешься.....нафига мне это нужно?!!!! Раньше при всякой возможности на футбол ходил...сейчас не буду!!!!

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