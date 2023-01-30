«Блин, а какой у меня пароль от Госуслуг?». ЦСКА призвал фанатов оформить Fan ID роликом с Мухиным

ЦСКА выпустил видеоролик с участием полузащитника Максима Мухина с названием «Вся правда о карте болельщика».

В ролике Мухин рассказал о процессе оформления Fan ID и о сложностях, с которыми он столкнулся. В частности, игрок не мог вспомнить свой пароль от Госуслуг, несколько раз переделывал фотографию и был вынужден отправиться в МФЦ.

«В общем, это всe современно, быстро и безопасно. А про что мы говорим? Про карту болельщика? А, да, это все современно, быстро и безопасно. Еe хвалят даже депутаты. Так что лайк, подписка. Ну всe, я поехал», – сказал Мухин в ролике.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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