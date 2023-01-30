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    Вратарь «Фейеноорда» хитростью спас команду от голевого момента. Соперник бросил в него мячом

    «Фейеноорд» сыграл вничью с «Твенте» (1:1) в 19-м туре Эредивизие.

    На 37-й минуте голкипер роттердамской команды Джастин Бейлов хитростью предотвратил голевой момент у своих ворот.

    Он выбежал за пределы штрафной площади и в подкате выбил мяч в аут, сам при этом выкатившись за боковую линию.

    Соперник хотел извлечь выгоду из ситуации и быстро ввести мяч в поле, но Бейлов помешал ему, проявив смекалку.

    Вратарь взял еще один мяч и бросил его на газон. Судья обязан остановить игру, если на поле находится два мяча.

    Футболист «Твенте» остался недоволен действиями Бейлова и бросил в него мячом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +182

      ЗаЖиМ 50 минут назад

      Хитрец оперативный)

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