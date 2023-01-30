Вратарь «Фейеноорда» хитростью спас команду от голевого момента. Соперник бросил в него мячом

«Фейеноорд» сыграл вничью с «Твенте» (1:1) в 19-м туре Эредивизие.

На 37-й минуте голкипер роттердамской команды Джастин Бейлов хитростью предотвратил голевой момент у своих ворот.

Он выбежал за пределы штрафной площади и в подкате выбил мяч в аут, сам при этом выкатившись за боковую линию.

Соперник хотел извлечь выгоду из ситуации и быстро ввести мяч в поле, но Бейлов помешал ему, проявив смекалку.

Вратарь взял еще один мяч и бросил его на газон. Судья обязан остановить игру, если на поле находится два мяча.

Футболист «Твенте» остался недоволен действиями Бейлова и бросил в него мячом.

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