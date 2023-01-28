Семак подвел итоги первого зимнего сбора «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу команды в ходе первого тренировочного сбора в Катаре.

– Самое главное – что все здоровы, что сегодня все смогли сыграть – это важно.

– Все ли поставленные задачи, которые были у команды на катарский сбор, выполнены?

– Я думаю, мы хорошо поработали для первого сбора. Условия замечательные, удалось найти пару спарринг-партнеров и сыграть пару игр.

Вся основная игровая работа начнется в Дубае. Этим сбором мы довольны, все прошло хорошо.

– Если можно, несколько слов о том, как будет складываться расписание команды на ближайшие дни, и о планах на второй сбор.

– Сегодня команда перелетает в Дубай, там нас ждут три дня выходных, после чего мы начнем заниматься.

«Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.

Отрыв от «Спартака» – 6 баллов.

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