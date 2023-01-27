Быстров – о детских тренерах: «Как можно вложить душу в ребенка, получая 17 тысяч?»

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров призвал поднять зарплату детским тренерам.

«Футбол у нас в стране продолжается. Чемпионат России идет. Это самый подходящий момент, чтобы больше времени уделить детскому футболу, детским тренерам, повысить наконец хоть немного зарплату тренерам, которые работают с маленькими детьми. И у которых зарплаты по 17 тысяч рублей, 20 максимум.

Те основные вещи, которые должен заложить тренер, как он, получая 17 тысяч, может отдать себя, душу, вложить что‑то в ребенка? Это невозможно! У него голова будет болеть, как накормить семью, не умереть с голоду.

Пока можно своими проблемами заниматься. В регионы съездить, посмотреть, какие у нас там проблемы, чего не хватает, как дети тренируются. Это актуально в настоящий момент, — сказал Быстров.

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