«Атлетико» осудил акцию фанатов с куклой Винисиуса

«Атлетико» опубликовал официальное заявление в связи со скандальной акцией своих болельщиков.

Фанаты повесили куклу Винисиуса на мосту в Мадриде.

Над ней размещен баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал».

Сегодня в 23:00 мск «Реал» примет «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании.

«Подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы, они позорят общество.

Мы решительно и безоговорочно осуждаем любые действия, посягающие на достоинство отдельных лиц или организаций.

Соперничество между обоими клубами максимальное, но и уважение тоже. Ни один человек, каковы бы ни были его намерения или цвета его команды, не должен портить сосуществование болельщиков. Каждый обязан избегать этого.

Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит им избежать ответственности.

Мы надеемся, что власти сумеют выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить такого рода поведение», – говорится в заявлении «Атлетико».

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