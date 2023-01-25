«Барселона» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Испании. Игра пройдет в среду, 25 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 63 (6,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 28

«Барса» победила «Сосьедад» во всех пяти последних очных матчах.

В последний раз команды встречались 21 августа 2022 года – «Барса» выиграла со счетом 4:1. Роберт Левандовски сделал дубль.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: победа «Барселоны»

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