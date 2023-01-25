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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Барселона» – «Сосьедад»: 1/4 финала Кубка Испании, 25 января 2023

    «Барселона» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Испании. Игра пройдет в среду, 25 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 63 (6,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 28

    «Барса» победила «Сосьедад» во всех пяти последних очных матчах.

    В последний раз команды встречались 21 августа 2022 года – «Барса» выиграла со счетом 4:1. Роберт Левандовски сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Барсы» – 1.58
    • Ничья – 4.35
    • Победа «Сосьедада» – 7.00

    Прогноз на матч: победа «Барселоны»

    Где смотреть матч Барселона – Сосьедад

    Во сколько смотреть матч Барселона – Сосьедад

    Источник: «Бомбардир»

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