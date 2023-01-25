«Барселона» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Испании. Игра пройдет в среду, 25 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Уверен, что «Барса» победит? Получи бонус 2000 рублей и ставь на матч
Ориентировочные составы:
-
Барселона: Иньяки Пенья – Эктор Бельерин, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Жорди Альба – Франк Кессье, Серхи Роберто, Пабло Торре – Ферран Торрес, Рафинья Диас, Роберт Левандовски.
-
Сосьедад: Алехандро Ремиро – Андони Горосабель, Робин Ле Норман, Хон Пачеко, Айен Муньос – Мартин Субименди – Брайс Мендес, Микель Мерино, Роберт Наварро – Александер Серлот, Микель Оярсабаль.
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 63 (6,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 28
«Барса» победила «Сосьедад» во всех пяти последних очных матчах.
В последний раз команды встречались 21 августа 2022 года – «Барса» выиграла со счетом 4:1. Роберт Левандовски сделал дубль.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Барселоны»
Где смотреть матч Барселона – Сосьедад