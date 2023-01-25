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    Где смотреть матч «Барселона» – «Сосьедад»: 1/4 финала Кубка Испании, 25 января 2023

    «Барселона» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 1/4 финала Кубка Испании.

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    Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», вместимость которого составляет 99 тысяч зрителей.

    • Матч пройдет в среду, 25 января.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Барса» – явный фаворит матча по мнению букмекеров, на победу каталонской команды коэффициент 1,58. На выигрыш «Сосьедада» – 7,00. На ничью можно поставить за 4,35.

    Прогноз на Барселона – Сосьедад

    Источник: «Бомбардир»

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