«Барселона» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Испании.

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Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», вместимость которого составляет 99 тысяч зрителей.

«Барса» победила «Сосьедад» во всех пяти последних очных матчах.

Матч пройдет в среду, 25 января.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Барса» – явный фаворит матча по мнению букмекеров, на победу каталонской команды коэффициент 1,58. На выигрыш «Сосьедада» – 7,00. На ничью можно поставить за 4,35.

Где смотреть матч Барселона – Сосьедад

Прогноз на Барселона – Сосьедад