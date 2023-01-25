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    Мостовой прокомментировал слова Заремы, что его тренерская лицензия – единственная интрига российского футбола

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что «единственная интрига российского футбола – получит ли Мостовой лицензию тренера».

    «Приятно, что только моя лицензия тренера – интрига российского футбола! Зарема не забывает меня, как и мы ее в принципе.

    Уже говорил на эту тему. Раньше лицензий не было. Люди играли в футбол, затем становились тренерами или функционерами. Нормально жили и ничего.

    Сейчас намного труднее стать тренером, потому что нужно платить большие деньги для того, чтобы попасть в клуб. Но мне не 25 лет. Не для этого играл 30 лет в футбол. Ну, так получилось. Судьба такая!» – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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