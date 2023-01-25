Зарема: «Российскому футболу ***»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, пессимистично настроена насчет перспектив российского футбола.

— УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки. Что делать? Идти в Азию?

— И в Азии нам откажут.

— Что делать?

— Все вопросы к государству.

— В чем тогда кайф нашего футбола? Европы нет, в РПЛ круговорот отечественных специалистов, «Зенит» — чемпион, интрига отсутствует, вводят Fan ID, пива нет.

— Единственная интрига российского футбола — получит ли Александр Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу *** [капец] — ну, это было понятно.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно