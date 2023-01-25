Зарема: «Российскому футболу ***»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, пессимистично настроена насчет перспектив российского футбола.
— УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки. Что делать? Идти в Азию?
— И в Азии нам откажут.
— Что делать?
— Все вопросы к государству.
— В чем тогда кайф нашего футбола? Европы нет, в РПЛ круговорот отечественных специалистов, «Зенит» — чемпион, интрига отсутствует, вводят Fan ID, пива нет.
— Единственная интрига российского футбола — получит ли Александр Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу *** [капец] — ну, это было понятно.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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