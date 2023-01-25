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Зарема: «Российскому футболу ***»

25 января 2023, 10:15
30

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, пессимистично настроена насчет перспектив российского футбола.

— УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки. Что делать? Идти в Азию?

— И в Азии нам откажут.

— Что делать?

— Все вопросы к государству.

— В чем тогда кайф нашего футбола? Европы нет, в РПЛ круговорот отечественных специалистов, «Зенит» — чемпион, интрига отсутствует, вводят Fan ID, пива нет.

— Единственная интрига российского футбола — получит ли Александр Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу *** [капец] — ну, это было понятно.

  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Салихова Зарема
Комментарии (30)
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rash1959
1674631630
В каждом слове правда. А самое правдивое в том, что "Все вопросы к государству".
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Давид59
1674632030
Все вопросы к государю
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НикКин
1674632503
Вы только Черданцеву не говорить а то у него наш футбол на подъеме )))
Ответить
Красногвардейчик
1674633753
Судя по трём звёздочкам в зашифрованном слове, она это всю ночь во рту держит))))
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Азбука
1674637484
"Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее?"_____ Т.е. для таких людей, как гражданка Салихова, без заграницы победа в российском чемпионате или кубке не имеет значения, если нет признания от туда. А если выиграет Спартак, она своё мнение не изменит?
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Taps
1674637598
Когда тварь вонючая заткнётся ?
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oyabun
1674638037
У нас огромная страна. Вполне самодостаточная. Значит надо так проводить внутренние Кубки и Первенства, чтобы это было интересно, полезно для всех. И для клубов и для болельщиков и для наших юных будущих звезд.
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Krics
1674638201
Ради, чего проводили матч в блокадном Ленинграде,чемпионат Москвы во время ВОВ? О времена,о нравы.
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ВетеR
1674640470
всё по делу
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odessakmv
1674641107
а Маша с 7 км сказала, что *** (другое нецензурное место), а Зухра, которая в районе границы Казахстана работает, готова и в *** (так сказать по гейропейски оценить). Это все тоже на "Бомбардире" нужно печатать?????!!!!!!
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