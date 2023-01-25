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    Зарема: «Российскому футболу ***»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, пессимистично настроена насчет перспектив российского футбола.

    — УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки. Что делать? Идти в Азию?

    — И в Азии нам откажут.

    — Что делать?

    — Все вопросы к государству.

    — В чем тогда кайф нашего футбола? Европы нет, в РПЛ круговорот отечественных специалистов, «Зенит» — чемпион, интрига отсутствует, вводят Fan ID, пива нет.

    — Единственная интрига российского футбола — получит ли Александр Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу *** [капец] — ну, это было понятно.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6139

      Давид59 2 минуты назад

      Все вопросы к государю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4779

      neveldomha 8 минут назад

      Ты свою заремскую шкуру с государственной не путай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5978

      rash1959 9 минут назад

      В каждом слове правда. А самое правдивое в том, что "Все вопросы к государству".

      2
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      Рейтинг: +743

      7:1 18 минут назад

      российскому футболу заремба.

      0
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