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    Тавареш и Дуарте выбрали игровые номера в «Спартаке»

    «Спартак» сегодня объявил о трансферах защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

    Футболисты уже определились с игровыми номерами в московском клубе. Тавареш будет играть под 20-м номером, а Дуарте – под 4-м.

    • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
    • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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