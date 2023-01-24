Тавареш и Дуарте выбрали игровые номера в «Спартаке»

«Спартак» сегодня объявил о трансферах защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

Футболисты уже определились с игровыми номерами в московском клубе. Тавареш будет играть под 20-м номером, а Дуарте – под 4-м.

Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.

«Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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