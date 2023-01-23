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    Зарема: «Тавареша активно предлагали «Спартаку» несколько лет назад, но мы выбрали Мозеса»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что защитник «Бенфики» Томаш Тавареш мог оказаться в московском клубе раньше.

    – Правда, что Тавареш мог перейти в «Спартак» несколько лет назад?

    – Да, его активно предлагали тогда. Это могла быть аренда с необязательным выкупом, но мы выбрали Мозеса.

    У нас было много своих молодых футболистов. Тавареш был очень молод. Запрос Тедеско был на опытного игрока, подключающегося к атакам.

    Думаю, никто не жалеет, что Мозес оказался в «Спартаке».

    • 21-летний Тавареш – правый защитник.
    • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за португальца 3 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    23.01.2023 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5651

      AtticusFinch 55 минут назад

      Она что ли платит , чтобы у неё каждый день интервью брали)

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