Зарема: «Тавареша активно предлагали «Спартаку» несколько лет назад, но мы выбрали Мозеса»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что защитник «Бенфики» Томаш Тавареш мог оказаться в московском клубе раньше.
– Правда, что Тавареш мог перейти в «Спартак» несколько лет назад?
– Да, его активно предлагали тогда. Это могла быть аренда с необязательным выкупом, но мы выбрали Мозеса.
У нас было много своих молодых футболистов. Тавареш был очень молод. Запрос Тедеско был на опытного игрока, подключающегося к атакам.
Думаю, никто не жалеет, что Мозес оказался в «Спартаке».
- 21-летний Тавареш – правый защитник.
- Сообщалось, что «Спартак» заплатит за португальца 3 миллиона евро.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Sport24