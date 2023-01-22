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    Стало известно, почему «Локомотив» отклонил предложение «Шальке» по Изидору

    В «Локомотив» пришло предложение по форварду Вильсону Изидору от «Шальке». Россияне его отклонили.

    «Изидор пока остается в команде, несмотря на желание уйти. На днях безнадежный аутсайдер Бундеслиги «Шальке» сделал желдору предложение по аренде красно-зеленого форварда.

    Оффер не содержал опции выкупа и поэтому был отклонен. Такой вариант не устраивает «Локо», который рассчитывает компенсировать затраты на покупку 22-летнего француза (6,5 миллиона евро + агентские). Для этого нужно отпускать футболиста в аренду, как Тина Едвая — с обязательным выкупом.

    И если Джирано Керк оказался новому руководству не нужен (на его месте могут сыграть Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Франсуа Камано и Вадим Раков) и того с легким сердцем отпустили арендоваться в «Антверпен», то на Изидора в «Локо» рассчитывают. Тем более, у парня длинный контракт (до лета 2026-го). Однако его все же отпустят, если появится достойное предложение. Тогда появятся отложенные бабки на покупку нового нападающего», – написал источник.

    • Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Француз забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5097

      PAREVG. 1 час назад

      А то что он бесплатно может уйти не учитывается?
      В любой момент приостановит контракт, и уйдет куда захочет, фифа и уефа - разрешают.

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