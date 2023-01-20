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    «Левски» отказался играть со «Спартаком» из-за давления со стороны правительства Болгарии

    Появилась новая версия отмены товарищеского матча между «Спартаком» и «Левски».

    По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.

    Ранее предполагалось, что «Левски» не захотел встречаться со «Спартаком» из-за позиции своих ультрас.

    • Матч должен был состояться 22 января в Дубае.
    • «Спартак» вместо «Левски» сыграет с АГМК из Узбекистана.
    • Болгары отменили все 3 товарищеских встречи с командами из России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2023 23:50
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