«Левски» отказался играть со «Спартаком» из-за давления со стороны правительства Болгарии

Появилась новая версия отмены товарищеского матча между «Спартаком» и «Левски».
По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.
Ранее предполагалось, что «Левски» не захотел встречаться со «Спартаком» из-за позиции своих ультрас.
- Матч должен был состояться 22 января в Дубае.
- «Спартак» вместо «Левски» сыграет с АГМК из Узбекистана.
- Болгары отменили все 3 товарищеских встречи с командами из России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»