«Левски» отменил все товарищеские матчи с командами из России

«Левски» опубликовал официальное заявление про запланированные товарищеские матчи с российскими командами.

Болгары должны были сыграть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

Матч с «Краснодаром» был отменен еще 13 января.

«Руководство «Левски» приняло окончательное решение не проводить запланированные контрольные встречи со «Спартаком» и «Уралом».

Решение принято с целью обеспечения максимально возможной подготовки команды.

Самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков», – говорится в заявлении.

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