«Левски» отменил все товарищеские матчи с командами из России

«Левски» опубликовал официальное заявление про запланированные товарищеские матчи с российскими командами.
- Болгары должны были сыграть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».
- Матч с «Краснодаром» был отменен еще 13 января.
«Руководство «Левски» приняло окончательное решение не проводить запланированные контрольные встречи со «Спартаком» и «Уралом».
Решение принято с целью обеспечения максимально возможной подготовки команды.
Самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков», – говорится в заявлении.
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Источник: сайт «Левски»