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    «Левски» отменил все товарищеские матчи с командами из России

    «Левски» опубликовал официальное заявление про запланированные товарищеские матчи с российскими командами.

    • Болгары должны были сыграть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».
    • Матч с «Краснодаром» был отменен еще 13 января.

    «Руководство «Левски» приняло окончательное решение не проводить запланированные контрольные встречи со «Спартаком» и «Уралом».

    Решение принято с целью обеспечения максимально возможной подготовки команды.

    Самым важным для нас остается единство клуба и болельщиков», – говорится в заявлении.

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    Источник: сайт «Левски»

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