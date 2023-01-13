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    «Краснодар» отменил товарищеский матч с «Левски»

    «Краснодар» не сыграет с болгарским «Левски» на зимних сборах.

    «Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график игр на тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных играх мы сообщим дополнительно», – сообщает пресс-служба «Краснодара».

    • Сообщалось, что игроки «Левски» могли выйти на поле в форме в цветах украинского флага.
    • «Левски» в январе должен сыграть в ОАЭ со «Спартаком» и «Уралом».
    • Команда из Софии идет в чемпионате Болгарии на 6-м месте.

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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