«Краснодар» отменил товарищеский матч с «Левски»

«Краснодар» не сыграет с болгарским «Левски» на зимних сборах.
«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график игр на тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится, об остальных играх мы сообщим дополнительно», – сообщает пресс-служба «Краснодара».
- Сообщалось, что игроки «Левски» могли выйти на поле в форме в цветах украинского флага.
- «Левски» в январе должен сыграть в ОАЭ со «Спартаком» и «Уралом».
- Команда из Софии идет в чемпионате Болгарии на 6-м месте.
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Источник: телеграм-канал «Краснодара»