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    «Спартак» нашел соперника для контрольного матча вместо «Левски»

    «Спартак» 22 января проведет товарищеский матч в ОАЭ против узбекистанского АГКМ. Это замена отказавшемуся от встреч с клубами РПЛ болгарскому «Левски».

    «Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом, за отказ от игры.

    • «Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.
    • Ультрас болгарского клуба протестовали против возможных игр с представителями РПЛ.
    • «Левски» планировал играть с российскими клубами в цветах украинского флага.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      valsboston 1 минуту назад

      узбекистанского АГКМ=====Да ужжж...

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      Рейтинг: +1223

      mama1991 9 минут назад

      требовать неустойки.... чушь собачья...

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