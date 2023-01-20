«Спартак» нашел соперника для контрольного матча вместо «Левски»

«Спартак» 22 января проведет товарищеский матч в ОАЭ против узбекистанского АГМК. Это замена отказавшемуся от встреч с клубами РПЛ болгарскому «Левски».

«Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом, за отказ от игры.

«Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.

Ультрас болгарского клуба протестовали против возможных игр с представителями РПЛ.

«Левски» планировал играть с российскими клубами в цветах украинского флага.

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