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    Ультрас «Левски» выступили против матчей команды с российскими клубами

    Болельщики болгарского «Левски» негативно восприняли новость о том, что команда проведет на сборах три товарищеских матча против российских клубов.

    В Болгарии пишут, что «Левски» перед матчами может продемонстрировать цвета украинского флага.

    • «Левски» в январе должен сыграть в ОАЭ с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».
    • Команда из Софии идет в чемпионате Болгарии на 6-м месте.
    • Матч «Краснодар» – «Левски» намечен на 17 января.

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    Источник: Sportal

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1134

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      "перед матчами может продемонстрировать цвета украинского флага."

      у меня рядом детская площадка в желто-голубых тонах.
      только отбитый на голову оскорбляется на это.

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      Рейтинг: +629

      _MATRIX_ > сутулая собака и лисы 44 минуты назад

      Сравнил х*р с пальцем: ты твердишь про случайность, а здесь "братушки" проявляются свою откровенно русофобскую позицию. И пусть идут на йух.

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      Рейтинг: +1134

      сутулая собака и лисы > _MATRIX_ 38 минут назад

      поддержка цветов флага украины = русофобия?
      допустим.

      а камерунец на чм с флагом россии на бутсах и болельщики сербии с флагами россии = украинафобы?

      отмечу, это ваша логика, не моя.

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      Рейтинг: +11409

      R_a_i_n > сутулая собака и лисы 18 минут назад

      так-то этот камерунец гражданин РФ

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