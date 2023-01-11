Ультрас «Левски» выступили против матчей команды с российскими клубами

Болельщики болгарского «Левски» негативно восприняли новость о том, что команда проведет на сборах три товарищеских матча против российских клубов.

В Болгарии пишут, что «Левски» перед матчами может продемонстрировать цвета украинского флага.

«Левски» в январе должен сыграть в ОАЭ с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

Команда из Софии идет в чемпионате Болгарии на 6-м месте.

Матч «Краснодар» – «Левски» намечен на 17 января.

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