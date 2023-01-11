Ультрас «Левски» выступили против матчей команды с российскими клубами

"перед матчами может продемонстрировать цвета украинского флага."
у меня рядом детская площадка в желто-голубых тонах.
только отбитый на голову оскорбляется на это.
Болельщики болгарского «Левски» негативно восприняли новость о том, что команда проведет на сборах три товарищеских матча против российских клубов.
В Болгарии пишут, что «Левски» перед матчами может продемонстрировать цвета украинского флага.
- «Левски» в январе должен сыграть в ОАЭ с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».
- Команда из Софии идет в чемпионате Болгарии на 6-м месте.
- Матч «Краснодар» – «Левски» намечен на 17 января.
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