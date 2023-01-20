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    «Спартак» потребует неустойку от «Левски» за отказ от товарищеского матча

    «Спартак» намерен получить денежную компенсацию от «Левски».

    Сегодня болгарский клуб сообщил об отказе играть со спартаковцами.

    «Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом, за отказ от игры.

    Что касается замены болгарского клуба, то планов пока нет, ведется поиск соперника», – сообщили в пресс-службе москвичей.

    • Встреча должна была состояться 22 января в Дубае.
    • «Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.
    • Ультрас болгарского клуба протестовали против возможных игр с представителями РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11394

      alex1951 1 час назад

      Требовать?
      Они ж нищая....им на сборах - стакан просроченного сока , бражку от виноградного сусла,один стакан, и кузочик ванючего козего сырка...

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      Рейтинг: +62

      valsboston > alex1951 9 минут назад

      Ты про каво ?

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      Рейтинг: +2247

      моэм 1 час назад

      Только не надо обращаться ни в САS , ни в другой иностранный суд , а получить решение Мосгорсуда .... сейчас они конечно ничего не заплатят , но в будущем наличие неисполненного Решения МосгорСуда может создать для Левски большие проблемы в России , подмочит репутацию клуба как ненадёжного партнёра и будет висеть над ними Дамокловым мечом ....но боюсь наши идиоты опять попрутся в CAS , чтобы получить очередной пинок под зад , как недавно РФС ....казалось бы хватит играть по их правилам , где выигрыш всегда для запада , что надо продавливать свои ....но наши сыкуны опять подставят зад , это проще чем работать и бороться .

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      Рейтинг: +62

      valsboston > моэм 10 минут назад

      Решения МосгорСуда====
      слышь мозм, ты в каком мире живешь ? По ходу в своем, выдуманным моэмом.

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