«Спартак» потребует неустойку от «Левски» за отказ от товарищеского матча

«Спартак» намерен получить денежную компенсацию от «Левски».
Сегодня болгарский клуб сообщил об отказе играть со спартаковцами.
«Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом, за отказ от игры.
Что касается замены болгарского клуба, то планов пока нет, ведется поиск соперника», – сообщили в пресс-службе москвичей.
- Встреча должна была состояться 22 января в Дубае.
- «Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.
- Ультрас болгарского клуба протестовали против возможных игр с представителями РПЛ.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: «Р-Спорт»