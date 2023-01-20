«Спартак» сообщил об отмене товарищеского матча с «Левски»

Да ну на х.й европейские команды,ориентируйтесь на латинос или вообще на африку,есть там достойные соперники!
Товарищеский матч между «Спартаком» и «Левски» не состоится.
Сегодня болгарский клуб сообщил об отказе играть со спартаковцами.
Встреча должна была состояться 22 января в Дубае.
«Спартак» рассматривает возможность проведения игры с другим соперником.
- Изначально «Левски» планировал 3 матча с командами из России.
- Ранее отменилась встреча между болгарами и «Краснодаром».
- Этому предшествовал протест ультрас «Левски».
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