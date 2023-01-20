«Спартак» сообщил об отмене товарищеского матча с «Левски»

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Левски» не состоится.

Сегодня болгарский клуб сообщил об отказе играть со спартаковцами.

Встреча должна была состояться 22 января в Дубае.

«Спартак» рассматривает возможность проведения игры с другим соперником.

Изначально «Левски» планировал 3 матча с командами из России.

Ранее отменилась встреча между болгарами и «Краснодаром».

Этому предшествовал протест ультрас «Левски».

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