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    «Спартак» сообщил об отмене товарищеского матча с «Левски»

    Товарищеский матч между «Спартаком» и «Левски» не состоится.

    Сегодня болгарский клуб сообщил об отказе играть со спартаковцами.

    Встреча должна была состояться 22 января в Дубае.

    «Спартак» рассматривает возможность проведения игры с другим соперником.

    • Изначально «Левски» планировал 3 матча с командами из России.
    • Ранее отменилась встреча между болгарами и «Краснодаром».
    • Этому предшествовал протест ультрас «Левски».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2062

      upiter622 43 минуты назад

      Да ну на х.й европейские команды,ориентируйтесь на латинос или вообще на африку,есть там достойные соперники!

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      Рейтинг: +28044

      JTherry 46 минут назад

      неустойку за срыв матча содрать с этих якобы "братушек"...

      0
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      Рейтинг: +12883

      Алексей З 1 час назад

      Вполне ожидаемо.

      0
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      Рейтинг: +523

      Таврида 2 часа назад

      Братушки

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      Рейтинг: +381

      Ollegator 2 часа назад

      Не очень понятно, а зачем вообще планировать игры с командами из вражеских стран) Они в любой момент могут сделать что угодно и закончиться это может чем угодно.

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      Рейтинг: +1859

      alefreddy > Ollegator 2 часа назад

      когда то были хорошими друзьями

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      Рейтинг: +381

      Ollegator > alefreddy 1 час назад

      Я уж не знаю, что там в болгарском обществе, но в полит руководстве о дружбе я не слышал) Ни после турок, ни после немцев)

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