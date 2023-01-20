Петржела назвал идеальный чемпионат для Дзюбы

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Обратно в Турцию его не возьмут! Еще в самом начале, когда он перешел в «Адана Демирспор», я это говорил. Им нужны быстрые игроки, медленные не нужны. Современный футбол — это скорость. Если нет скорости, то и нет футбола, а этого у Дзюбы уже нет, к сожалению.

Для него самый лучший вариант — играть в России. Можно даже в ФНЛ. Все равно», — сказал Петржела.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию