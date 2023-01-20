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    Петржела назвал идеальный чемпионат для Дзюбы

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    «Обратно в Турцию его не возьмут! Еще в самом начале, когда он перешел в «Адана Демирспор», я это говорил. Им нужны быстрые игроки, медленные не нужны. Современный футбол — это скорость. Если нет скорости, то и нет футбола, а этого у Дзюбы уже нет, к сожалению.

    Для него самый лучший вариант — играть в России. Можно даже в ФНЛ. Все равно», — сказал Петржела.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1684

      шахта Заполярная 1 час назад

      Этой ""звезде"" и 40 лет будет все равно будут искать ему клуб, но уже во дворе и не найдут, и "звезда" обидится и повесит бутсы на гвоздь. Так что осталось потерпеть его лет шесть.

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      Рейтинг: +14143

      Skull_Boy 2 часа назад

      Есть одна лига, которая спонсирует Brazzers и он там явно будет лучшим

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      Рейтинг: +18660

      Cleaner 3 часа назад

      Петржела, заткнись уже.(((

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