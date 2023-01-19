Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Медина – о ЦСКА: «Мы хотим стать чемпионами»

    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от второй части сезона.

    «Мы верим в себя и команду. Ставим самые высокие цели и хотим стать чемпионами. Сейчас лидер РПЛ оторвался достаточно далеко, но мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше.

    Мы закончили наш первый сбор, я чувствую себя неплохо. Команда хорошо и напряженно работает. Впереди несколько дней выходных, мы отдохнем, а потом вернемся в Турцию и продолжим работу, чтобы подойти к чемпионату в полной боевой готовности», – сказал Медина.

    • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 13 очков.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Медина: «Ситуация в России непростая. Лучше не читать новости» 2
    Тренер ЦСКА: «Медина и Карраскаль потеряли себя. Ждем большей отдачи» 1
    Медина рассказал, есть ли у него конфликт с Федотовым 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11