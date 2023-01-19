Медина – о ЦСКА: «Мы хотим стать чемпионами»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Мы верим в себя и команду. Ставим самые высокие цели и хотим стать чемпионами. Сейчас лидер РПЛ оторвался достаточно далеко, но мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше.

Мы закончили наш первый сбор, я чувствую себя неплохо. Команда хорошо и напряженно работает. Впереди несколько дней выходных, мы отдохнем, а потом вернемся в Турцию и продолжим работу, чтобы подойти к чемпионату в полной боевой готовности», – сказал Медина.

ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 13 очков.

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