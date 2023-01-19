«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Игра пройдет в четверг, 10 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Манчестер Сити: Эдерсон – Натан Аке, Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Жоау Канселу – Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Кевин Де Брюйне – Фил Фоден, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.
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Тоттенхэм: Уго Льорис – Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Райан Сессеньон, Клеман Лангле – Иван Перишич, Мэтт Доэрти, Пьер-Эмиль Хейбьерг – Сон Хын Мин, Деян Кулусевски, Гарри Кейн.
Судья: Саймон Хупер (Англия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 37 (2,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 19
Пять последних очных матчей: две победы «Сити», три победы «Тоттенхэма».
В последний раз команды встречались 19 февраля 2022 года. «Сити» проиграл на своем поле со счетом 2:3. Гарри Кейн сделал дубль.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм