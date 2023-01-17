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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: 7 тур АПЛ, 19 января 2023

    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Игра пройдет в четверг, 10 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Саймон Хупер (Англия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 37 (2,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 19

    Пять последних очных матчей: две победы «Сити», три победы «Тоттенхэма».

    В последний раз команды встречались 19 февраля 2022 года. «Сити» проиграл на своем поле со счетом 2:3. Гарри Кейн сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Сити – 1.42
    • Ничья – 5.60
    • Победа Тоттенхэма – 7.60

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

    Во сколько смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

    Источник: «Бомбардир»

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