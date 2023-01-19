«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 7-го тура АПЛ. Игра пройдет в четверг, 10 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Саймон Хупер (Англия)

Матчей в сезоне: 13

Желтые карточки: 37 (2,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 19

Пять последних очных матчей: две победы «Сити», три победы «Тоттенхэма».

В последний раз команды встречались 19 февраля 2022 года. «Сити» проиграл на своем поле со счетом 2:3. Гарри Кейн сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа Сити – 1.42

Ничья – 5.60

Победа Тоттенхэма – 7.60

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

Во сколько смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм