«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграют в матче 7-го тура АПЛ.

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Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум».

«Сити» занимает второе место в чемпионате (39 очков), «Тоттенхэм» идет на пятом месте (33 очка).

Игра состоится в четверг, 19 января.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 23:00 мск.

«Сити» – явный фаворит данного матча по версии букмекеров, поставить на победу команды Хосепа Гвардиола предлагают за коэффициент 1,42. Выигрыш «Тоттенхема» оценивается в 7,60. Ничья – в 5,40.

Во сколько смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

Прогноз на Манчестер Сити – Тоттенхэм