Тарасов дал совет Баринову

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Сейчас из «Локомотива» я хорошо общаюсь с Димой Бариновым. И ему лично желаю удачи. По слухам, у него есть предложение из Европы, и я бы посоветовал попробовать свои силы в Европе. Он этого сам давно хотел», — сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что «Локо» готов отпустить Баринова за 6 млн евро.

Клуб уже нашел замену россиянину – это опорник «Ференцвароша» Эсса Лайдуни.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно