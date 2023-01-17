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    Тарасов дал совет Баринову

    Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

    Сейчас из «Локомотива» я хорошо общаюсь с Димой Бариновым. И ему лично желаю удачи. По слухам, у него есть предложение из Европы, и я бы посоветовал попробовать свои силы в Европе. Он этого сам давно хотел», — сказал Тарасов.

    • Ранее сообщалось, что «Локо» готов отпустить Баринова за 6 млн евро.
    • Клуб уже нашел замену россиянину – это опорник «Ференцвароша» Эсса Лайдуни.

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    Источник: Metaratings

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