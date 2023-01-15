Вокруг Промеса есть проблемы – кажется, они связаны с громким разбирательством в Голландии. Возможно, из-за этого он не поехал на сборы в ОАЭ

13 января «Спартак» назвал состав на сбор в ОАЭ. Среди всех игроков не оказалось Михи Мевли, Николая Рассказова, Виктора Мозеса и Квинси Промеса. Первые два не поехали на сбор «Спартака», потому что, как сказала пресс-служба, возможно, продолжат карьеру в других клубах. Мозес все еще восстанавливается от травмы. Отсутствие Промеса «Спартак» объяснил другим образом.

Что «Спартак» сказал о Промесе?

Вот абзац из пресс-релиза с официального сайта клуба:

«Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста».

У Промеса есть проблемы вне поля: к покушению на брата добавилась очень мутная история

Вы все знаете, что с 2020 года в Голландии следят за Промесом. Все из-за ссоры, в ходе которой Промес ударил ножом двоюродного брата. Летом-2022 голландские медиа писали, что суд обязал Промеса выплатить брату компенсацию.

Сейчас – новая история, описанная голландским медиа AD:

• Промес якобы был связан с транспортировкой крупной партии наркотиков (на 400 кг). В свою очередь все это дело происходило вокруг суринамца Пита Вортеля.

• По версии издания, партия была украдена, и Промес заплатил Вортелю штраф в 250 тысяч евро. При этом сам Вортель отрицает знакомство с Промесом.

• Следствие нашло в телефоне Вортель телефон Промеса, но адвокат Вортеля отрицает всякую связь с игроком «Спартака».

• Судебное заседание запланировано на весну этого года. Автор расследования Чиф Тиммерманс предполагает, что Промес не приедет на него и запустит процесс по получению российского паспорта.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уже прокомментировал эту историю:

«Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Когда будут какие-то подтвержденные факты об уголовном деле Квинси Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ.

Говорил ли я с Промесом об этой ситуации? А вы думаете, что я тот тренер, который не общается со своими игроками? Вся информация должна сообщаться своевременно. Сейчас мы с вами собрались, чтобы поздравить друг друга с Новым годом. Для больших бесед сейчас не лучшее время».

Кстати, а как дела у Промеса с российским гражданством?

Промес говорил об этом еще в 2021 году: «Был бы выбор, почему нет. Я в сердце уже русский. Бумага – это уже другое».

Сейчас точной информации об этом нет. В декабре инсайдер Иван Карпов писал, что «Спартак» запустил этот процесс. 14 января руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на этот вопрос о российском гражданстве Промеса так:

«Квинси действительно чувствует себя во многом русским, во многом братухой. Будет у него паспорт или не будет – это его решение. Если он примет такое решение [захочет получить российский паспорт], мы ему всячески поможем. Сейчас рано об этом говорить. Конкретных разговоров и конкретных шагов, о которых я бы мог вам сейчас рассказать, нет».

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Фото: официальный сайт РПЛ