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    Вокруг Промеса есть проблемы – кажется, они связаны с громким разбирательством в Голландии. Возможно, из-за этого он не поехал на сборы в ОАЭ

    13 января «Спартак» назвал состав на сбор в ОАЭ. Среди всех игроков не оказалось Михи Мевли, Николая Рассказова, Виктора Мозеса и Квинси Промеса. Первые два не поехали на сбор «Спартака», потому что, как сказала пресс-служба, возможно, продолжат карьеру в других клубах. Мозес все еще восстанавливается от травмы. Отсутствие Промеса «Спартак» объяснил другим образом.

    Что «Спартак» сказал о Промесе?

    Вот абзац из пресс-релиза с официального сайта клуба:

    «Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста».

    У Промеса есть проблемы вне поля: к покушению на брата добавилась очень мутная история

    Вы все знаете, что с 2020 года в Голландии следят за Промесом. Все из-за ссоры, в ходе которой Промес ударил ножом двоюродного брата. Летом-2022 голландские медиа писали, что суд обязал Промеса выплатить брату компенсацию.

    Сейчас – новая история, описанная голландским медиа AD:

    • Промес якобы был связан с транспортировкой крупной партии наркотиков (на 400 кг). В свою очередь все это дело происходило вокруг суринамца Пита Вортеля.

    • По версии издания, партия была украдена, и Промес заплатил Вортелю штраф в 250 тысяч евро. При этом сам Вортель отрицает знакомство с Промесом.

    • Следствие нашло в телефоне Вортель телефон Промеса, но адвокат Вортеля отрицает всякую связь с игроком «Спартака».

    • Судебное заседание запланировано на весну этого года. Автор расследования Чиф Тиммерманс предполагает, что Промес не приедет на него и запустит процесс по получению российского паспорта.

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уже прокомментировал эту историю:

    «Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Когда будут какие-то подтвержденные факты об уголовном деле Квинси Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ.

    Говорил ли я с Промесом об этой ситуации? А вы думаете, что я тот тренер, который не общается со своими игроками? Вся информация должна сообщаться своевременно. Сейчас мы с вами собрались, чтобы поздравить друг друга с Новым годом. Для больших бесед сейчас не лучшее время».

    Кстати, а как дела у Промеса с российским гражданством?

    Промес говорил об этом еще в 2021 году: «Был бы выбор, почему нет. Я в сердце уже русский. Бумага – это уже другое».

    Сейчас точной информации об этом нет. В декабре инсайдер Иван Карпов писал, что «Спартак» запустил этот процесс. 14 января руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на этот вопрос о российском гражданстве Промеса так:

    «Квинси действительно чувствует себя во многом русским, во многом братухой. Будет у него паспорт или не будет – это его решение. Если он примет такое решение [захочет получить российский паспорт], мы ему всячески поможем. Сейчас рано об этом говорить. Конкретных разговоров и конкретных шагов, о которых я бы мог вам сейчас рассказать, нет».

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    Фото: официальный сайт РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2243

      моэм 6 минут назад

      Все эти обвинения , НО ТОЛЬКО В ПРЕССЕ ! , и ни одного официального и есть цена за любовь к России , любого гражданина ЕС ....это и есть демократия.

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      Рейтинг: +1816

      jek718875 45 минут назад

      Пусть едет в Магадан, там его никто не достанет,будет играть в футбол на лыжах,зато на свободе

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      Рейтинг: +644

      gunstilzit 46 минут назад

      «Квинси действительно чувствует себя во многом русским, во многом братухой.

      В натуре?

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      Рейтинг: +177

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Он и паспорт российский хочет получить, чтобы скрыться в России по окончании контракта со Спартаком.

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      Рейтинг: +11211

      "supermax" > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      на тебя статьи про Промеса действуют как крест на нечисть

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      Рейтинг: +12155

      ВетеR 1 час назад

      неужели ?)))

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