Агент назвал клубы, которые кроме «Ювентуса» интересуются Хаджикадуничем из «Ростова»

Футбольный агент Валид Фаур рассказал, какие клубы интересуются его клиентом Деннисом Хаджикадуничем.

В декабре истекла аренда шведа в «Мальме». Хаджикадунич не планирует выступать за «Ростов», несмотря на действующий до лета контракт.

Игрок планирует воспользоваться правом ФИФА приостановить контракт с российским клубом.

«Ювентус» — большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят «Тулуза», «Шальке», на столе лежит очень привлекательное предложение от «Бешикташа».

Наибольший интерес к нему проявлял топ-клуб из Греции, но мы им отказали, так как считаем, что Деннису лучше играть в более сильной лиге, где за ним следили бы лучшие клубы в мире. Я отклонил ряд предложений по аренде на шесть месяцев, за которую предлагали более миллиона евро. Стоит помнить, что Деннис сейчас переходит по сути в статусе свободного агента и он идеальный защитник. Продолжаю следить за рынком и окончательная дискуссия по поводу будущего состоится максимум 20 января», — рассказал Фаур.

Швед был в аренде в «Мальме» с марта.

«Ростов» купил Хаджикадунича в 2018 году у «Мальме» за 1 миллион евро.

У «Ювентуса» есть дефицит центральных защитников.

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