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  • Агент Хаджикадунича: «Деннис – свободный агент, но в «Ростове» считают иначе»

Агент Хаджикадунича: «Деннис – свободный агент, но в «Ростове» считают иначе»

10 июля 2023, 12:40

Валид Фаур, агент защитника Денниса Хаджикадунича, прокомментировал ситуацию с уходом игрока из «Ростова».

  • Босниец присоединился к «Гамбургу».
  • Он в 3-й раз приостановил контракт с клубом РПЛ.
  • Ранее Хаджикадунич уходил в «Мальме» и «Мальорку».

– Контракт Хаджикадунича с «Ростовом» рассчитан до 2023 или до 2026 года?

– Сложный момент. Дело в том, что я не представлял интересы Денниса, когда он переходил в «Ростов», и у нас нет копии действующего контракта до 2026 года, о котором говорят в клубе.

По той информации, что я обладаю – Деннис перешeл в «Ростов» в 2018 году и заключил контракт на пять лет. Сейчас он фактически свободный агент.

– Тогда почему вы не решите этот спор в суде?

– Потому что не хотим конфликта с «Ростовом», так как этот клуб поверил в Денниса, всегда шeл на уступки и был открыт к любым нашим просьбам.

– Когда вы последний раз контактировали с представителями «Ростова»?

– Последний раз мы связывались после начала СВО по поводу будущего Денниса. Я не хотел занимать ни чью сторону. Не мне судить, кто прав, а кто нет. Это дело вeл личный юрист Денниса напрямую с клубными юристами «Ростова».

Я даже не принимал участие в переговорах, потому что у нас доверительные отношения с клубом. Моей задачей в тот момент было найти команду, которая бы заинтересовалась Деннисом и смогла бы удовлетворить финансовые запросы «Ростова». К сожалению, у меня не вышло.

– Почему?

Клуб, который был в состоянии приобрести Денниса у «Ростова», базируется в Англии. Каждый раз, когда мы пытались что-то предпринять, нам говорили: «Мы не хотим работать с российскими клубами».

Поэтому мне было крайне сложно договориться о трансфере. Я даже предлагал аренду на полтора года, чтобы ситуация между Россией и Украиной успела разрешиться, но вы сами понимаете...

– О какой сумме шла речь?

«Ростов» хотел получить за Денниса пять-шесть миллионов евро. Я с большим уважением отношусь к боссам клуба – они произвели на меня впечатление профессионалов и хороших управленцев. Но, на мой взгляд, они запрашивали за Хаджикадунича больше, чем за него могли предложить на рынке.

Приятно, что футболиста оценивают достойно, но, если клуб хотел сделать на нeм прибыль, то нужно было чуть снизить финансовые запросы до двух-трeх миллионов евро.

По этой причине нам и пришлось воспользоваться опцией ФИФА. Другого выбора не было.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Хаджикадунич Деннис
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