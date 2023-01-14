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    «Команда-авантюра». Орлов объяснил, почему «Химки» не увольняют Гогниева

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов охарактеризовал ситуацию в «Химках».

    «Химки» – команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег. Нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, потому что у них денег платить по контрактам этих игроков.

    Команда явно первая стоит на вылет. У «Торпедо» есть Андрей Талалаев и есть игроки. А у «Химок» что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его «Алания» ничего не выиграла. Спартака Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху», – сказал Орлов.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Гогниев принял команду в сентябре.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    14.01.2023 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1814

      jek718875 1 час назад

      Гена иди к Чебурашке, учи его жить

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