«Команда-авантюра». Орлов объяснил, почему «Химки» не увольняют Гогниева

Спортивный комментатор Геннадий Орлов охарактеризовал ситуацию в «Химках».

«Химки» – команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег. Нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, потому что у них денег платить по контрактам этих игроков.

Команда явно первая стоит на вылет. У «Торпедо» есть Андрей Талалаев и есть игроки. А у «Химок» что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его «Алания» ничего не выиграла. Спартака Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху», – сказал Орлов.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

Гогниев принял команду в сентябре.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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