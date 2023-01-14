«Команда-авантюра». Орлов объяснил, почему «Химки» не увольняют Гогниева

Спортивный комментатор Геннадий Орлов охарактеризовал ситуацию в «Химках».
«Химки» – команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег. Нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, потому что у них денег платить по контрактам этих игроков.
Команда явно первая стоит на вылет. У «Торпедо» есть Андрей Талалаев и есть игроки. А у «Химок» что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его «Алания» ничего не выиграла. Спартака Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху», – сказал Орлов.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- Гогниев принял команду в сентябре.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал Sport24