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    «Это все заговоры врагов!». Талалаев – об уходе Смольникова из «Торпедо» из-за конфликта

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев отрицает, что защитник Игорь Смольников покинул команду в конце прошлого года из-за конфликта.

    – Что не срослось в «романе» со Смольниковым?

    – Игрок принял свое решение. Пришел к президенту клуба. Объяснил и спокойно покинул команду. У него был такой пункт в контракте.

    Меня, может, не устроило, почему вообще у него был такой пункт, у одного из самых высокооплачиваемых игроков в «Торпедо», что он может в любой момент уйти.

    Игорь прошел большой путь в футболе. Он имеет право на этот выбор. Он решил, что есть очень большой риск вылета. У него есть определенные предложения. И он решил расстаться с командой.

    Какие конфликты? Это все заговоры врагов! Не верьте им! Он – хороший профессионал, принял решение, клуб его поддержал.

    • 34-летний Смольников пока остается без команды.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
    • В конце октября футболист поспорил с Талалаевым после замены в дерби со «Спартаком».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.01.2023 22:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1263

      Sky Spartak 14 минут назад

      Сезон не доиграл.. так не делается...или он думал, что Торпедо будет бороться за пятёрку ?!?!??!
      Киннул команду... но это моё личное мнение...

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      Рейтинг: +3382

      Ziklop 19 минут назад

      куда ушёл, на отдых? врет талалай !

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