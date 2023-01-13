«Это все заговоры врагов!». Талалаев – об уходе Смольникова из «Торпедо» из-за конфликта

Сезон не доиграл.. так не делается...или он думал, что Торпедо будет бороться за пятёрку ?!?!??!
Киннул команду... но это моё личное мнение...
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев отрицает, что защитник Игорь Смольников покинул команду в конце прошлого года из-за конфликта.
– Что не срослось в «романе» со Смольниковым?
– Игрок принял свое решение. Пришел к президенту клуба. Объяснил и спокойно покинул команду. У него был такой пункт в контракте.
Меня, может, не устроило, почему вообще у него был такой пункт, у одного из самых высокооплачиваемых игроков в «Торпедо», что он может в любой момент уйти.
Игорь прошел большой путь в футболе. Он имеет право на этот выбор. Он решил, что есть очень большой риск вылета. У него есть определенные предложения. И он решил расстаться с командой.
Какие конфликты? Это все заговоры врагов! Не верьте им! Он – хороший профессионал, принял решение, клуб его поддержал.
- 34-летний Смольников пока остается без команды.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
- В конце октября футболист поспорил с Талалаевым после замены в дерби со «Спартаком».
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