«Это все заговоры врагов!». Талалаев – об уходе Смольникова из «Торпедо» из-за конфликта

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев отрицает, что защитник Игорь Смольников покинул команду в конце прошлого года из-за конфликта.

– Что не срослось в «романе» со Смольниковым?

– Игрок принял свое решение. Пришел к президенту клуба. Объяснил и спокойно покинул команду. У него был такой пункт в контракте.

Меня, может, не устроило, почему вообще у него был такой пункт, у одного из самых высокооплачиваемых игроков в «Торпедо», что он может в любой момент уйти.

Игорь прошел большой путь в футболе. Он имеет право на этот выбор. Он решил, что есть очень большой риск вылета. У него есть определенные предложения. И он решил расстаться с командой.

Какие конфликты? Это все заговоры врагов! Не верьте им! Он – хороший профессионал, принял решение, клуб его поддержал.

34-летний Смольников пока остается без команды.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.

В конце октября футболист поспорил с Талалаевым после замены в дерби со «Спартаком».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно